JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!

O PIB do Brasil teve um leve avanço de 0,1% no terceiro trimestre. A AL aprovou o orçamento do Estado para 2026, que prevê um déficit de R$ 3,79 bilhões. Também foi aprovado o orçamento de Porto Alegre, com previsão de R$ 13,6 bilhões. O TRE decidiu pela cassação do mandato do prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, e de seu vice, Maninho Fauri.



O BNDES aprovou financiamento de R$ 2 bilhões para a Corsan. Economistas reduziram a previsão de inflação para 4,43%. O Natal deve movimentar até R$ 5 bilhões em compras no comércio gaúcho. Foi aprovado o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescola.



Na dupla GreNal, o Inter perdeu para o São Paulo e no domingo tem a última chance para escapar do rebaixamento em jogo contra o Bragantino no Beira Rio. Já o Grêmio enfrenta o Sport e busca a vaga na Sul-Americana.



Lula e Trump tiveram novas conversas sobre a taxação de produtos brasileiros, ainda sem uma definição. Enquanto isso, a indústria calçadista, que tem os Estados Unidos como um dos principais mercados, teve o pior resultado de outubro em uma década.