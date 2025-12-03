Corrigir texto

- Publicada em 03 de Dezembro de 2025 às 09:07

Vídeo: Especialistas discutem conjuntura brasileira no Fórum Econômico

O Fórum Econômico, evento que tem como objetivo discutir o mercado financeiro e aproximar os principais players locais, teve sua terceira edição nesta terça-feira (2). O encontro, realizado pelo Jornal do Comércio em parceria com a Apex, aconteceu no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.
