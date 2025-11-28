Corrigir texto

Vídeos JC

TURISMO

- Publicada em 28 de Novembro de 2025 às 13:10

Moinho histórico mantém viva a memória da imigração italiana em Antônio Prado

O Moinho Colonial Ghinzelli, na zona rural de Antônio Prado, mantém ativa uma história que atravessa gerações e conecta visitantes às raízes da imigração italiana na Serra. Fundado em 1894 por Cesare Ghinzelli, o espaço preserva a estrutura original movida por roda d’água, relíquias da família e lembranças que revelam o cotidiano dos primeiros colonizadores. Confira no vídeo de Lívia Araújo para o Cidades
