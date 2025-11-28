JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!



A Black Friday movimenta o varejo nacional desde o início do mês, mas em especial nesta sexta-feira, dia de maiores descontos. Foi sancionada nesta semana a isenção do IR até R$ 5 mil. O governo federal destinou R$ 1,7 bilhão ao RS para obras em infraestrutura e moradia. A arrecadação de outubro da Receita Federal foi a maior da série histórica.



Erechim decretou estado de emergência após uma forte chuva de granizo. Antonio Hohlfeldt foi demitido como presidente da Fundação Theatro São Pedro. Anvisa aprovou a vacina do Butantan contra a dengue. O ministro Alexandre de Moraes determinou a condenação definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



A última edição do Mapa Econômico do RS, iniciativa do Jornal do Comércio, circulou nesta semana, trazendo um panorama da Macrorregião Metropolitana do Rio Grande do Sul.