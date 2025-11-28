Por que o RS pode liderar o setor de semicondutores no Brasil? | Podcast Mapa Econômico do RS

No décimo e último episódio da primeira temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, Guilherme Kolling recebe Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom Semicondutores, para um diálogo sobre o futuro da indústria de chips no Brasil. Nesta conversa, você vai entender por que o setor de semicondutores é estratégico para o desenvolvimento econômico, como o Rio Grande do Sul pode se posicionar nesse mercado global e quais são os desafios para impulsionar tecnologia, inovação e competitividade no estado.