VÍDEO: Casa de Cultura Mario Quintana inaugura jardim sensorial no terraço

Com 35 anos recém-completados, a Casa de Cultura Mario Quintana segue com motivos para comemorar. A instituição vai oferecer ao público um novo espaço em seu último andar. O Terraço Petrobras vai abrigar um jardim sensorial, que visa ser um refúgio para contemplação e descompressão, explorando os aspectos visuais da própria Casa, especialmente com a vista para o Guaíba e para o Centro de Porto Alegre.