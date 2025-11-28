Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Patrimônio

- Publicada em 28 de Novembro de 2025 às 08:29

VÍDEO: Casa de Cultura Mario Quintana inaugura jardim sensorial no terraço

Com 35 anos recém-completados, a Casa de Cultura Mario Quintana segue com motivos para comemorar. A instituição vai oferecer ao público um novo espaço em seu último andar. O Terraço Petrobras vai abrigar um jardim sensorial, que visa ser um refúgio para contemplação e descompressão, explorando os aspectos visuais da própria Casa, especialmente com a vista para o Guaíba e para o Centro de Porto Alegre.
Com 35 anos recém-completados, a Casa de Cultura Mario Quintana segue com motivos para comemorar. A instituição vai oferecer ao público um novo espaço em seu último andar.

O Terraço Petrobras vai abrigar um jardim sensorial, que visa ser um refúgio para contemplação e descompressão, explorando os aspectos visuais da própria Casa, especialmente com a vista para o Guaíba e para o Centro de Porto Alegre.