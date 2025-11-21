JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!

O Dia da Consciência Negra teve programação especial em outros diversos pontos de Porto Alegre. A conta de luz vai ficar mais cara a partir deste sábado. Foi aprovado o projeto que permite a venda de bebidas alcoólicas em estádios da Capital. Um incêndio atingiu a área azul na COP30 e pessoas passaram mal por conta da fumaça e foram atendidas no local. A conferência encerra nesta sexta-feira.

Na economia, o mercado reduziu a previsão da inflação para 4,46%, abaixo do teto da meta. Donald Trump suspendeu a tarifa de 40% sobre café, carne e outros produtos. O presidente Lula indicou Jorge Messias, advogado-geral da União, para a vaga no STF. O BC determinou a liquidação do Banco Master e Daniel Vorcaro, dono da instituição, foi preso pela PF.