Vídeo: Integração entre Guaíba e Barra do Ribeiro Cria Novo Polo Industrial no Rio Grande do Sul

O que representa, na prática, o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul? Como um megaprojeto industrial transforma logística, infraestrutura, geração de empregos, inovação e o futuro das regiões do estado? No novo episódio do Mapa Econômico, Guilherme Kolling conversa com Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, para detalhar o avanço do projeto de Barra do Ribeiro e os impactos diretos e indiretos desse investimento para a economia gaúcha.