Não é novidade que o estádio Olímpico está abandonado há mais de 12 anos, desde que o Grêmio deixou o local. Mas o que pode passar despercebido é que, por mais de uma década, a vizinhança sofre com o abandono e a falta de segurança da região.
Publicada em 17 de Novembro de 2025 às 10:31
Vídeo: vizinhança no entorno do estádio Olímpico segue abandonada
