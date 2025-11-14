JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!Edital para obras complementares na nova Ponte do Guaíba será lançado ainda neste ano e mais de 800 famílias terão de ser removidas do entorno. Secretário estadual de Desenvolvimento Urbano pediu exoneração após investigação por suspeita de desvio de verbas federais. A Feira do Livro de Porto Alegre chega ao seu último final de semana. Governo do RS autorizou a duplicação da Estrada do Mar. Foi aprovada nesta semana a bolsa família gaúcha. O ex-presidente do INSS foi preso em operação da Polícia Federal nesta semana. Presidente Lula assinou decreto que altera as regras dos vales alimentação e refeição. Os EUA irão reduzir as tarifas sob alguns produtos exportados pelo Brasil.