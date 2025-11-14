Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Galeria de Vídeos

- Publicada em 14 de Novembro de 2025 às 12:24

JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!Edital para obras complementares na nova Ponte do Guaíba será lançado ainda neste ano e mais de 800 famílias terão de ser removidas do entorno. Secretário estadual de Desenvolvimento Urbano pediu exoneração após investigação por suspeita de desvio de verbas federais. A Feira do Livro de Porto Alegre chega ao seu último final de semana. Governo do RS autorizou a duplicação da Estrada do Mar. Foi aprovada nesta semana a bolsa família gaúcha. O ex-presidente do INSS foi preso em operação da Polícia Federal nesta semana. Presidente Lula assinou decreto que altera as regras dos vales alimentação e refeição. Os EUA irão reduzir as tarifas sob alguns produtos exportados pelo Brasil.
Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!

Edital para obras complementares na nova Ponte do Guaíba será lançado ainda neste ano e mais de 800 famílias terão de ser removidas do entorno. Secretário estadual de Desenvolvimento Urbano pediu exoneração após investigação por suspeita de desvio de verbas federais. A Feira do Livro de Porto Alegre chega ao seu último final de semana. Governo do RS autorizou a duplicação da Estrada do Mar. Foi aprovada nesta semana a bolsa família gaúcha. O ex-presidente do INSS foi preso em operação da Polícia Federal nesta semana. Presidente Lula assinou decreto que altera as regras dos vales alimentação e refeição. Os EUA irão reduzir as tarifas sob alguns produtos exportados pelo Brasil.