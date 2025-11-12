A base do Plano Rio Grande, criado após a trágica enchente de 2024 no RS, foi detalhada na COP30 por Eduardo Leite e Sebastião Melo. As medidas visam fortalecer a adaptação climática e a resiliência. Esta terça também foi marcada por um protesto de indígenas e entidades. A correspondente do JC em Belém, Bruna Suptitz, atualiza os destaques do segundo dia do evento.
COP30
COP30- Publicada em 12 de Novembro de 2025 às 12:26
Destaques do segundo dia de COP30 em Belém do Pará
A base do Plano Rio Grande, criado após a trágica enchente de 2024 no RS, foi detalhada na COP30 por Eduardo Leite e Sebastião Melo. As medidas visam fortalecer a adaptação climática e a resiliência. Esta terça também foi marcada por um protesto de indígenas e entidades. A correspondente do JC em Belém, Bruna Suptitz, atualiza os destaques do segundo dia do evento.
