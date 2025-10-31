JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!

Inicia, nesta sexta-feira, a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Uma megaoperação policial para combater o Comando Vermelho resultou em mais de 120 mortes no Rio de Janeiro. O presidente Lula sancionou lei que endurece o combate ao crime organizado. Foi anunciado um aumento da mensalidade nas escolas privadas gaúchas. Porto Alegre ganhou um novo empreendimento, o Bourbon Carlos Gomes. A AL-RS aprovou projetos que criam cargos, instituem benefícios e modificam a estrutura do quadro de servidores do Legislativo e Judiciário gaúcho. Ibovespa teve uma semana de recordes no fechamento. No cenário internacional, Trump e Lula se encontraram e um acordo deve ser anunciado em breve entre os dois países.