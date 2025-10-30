Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Mobilidade

- Publicada em 30 de Outubro de 2025 às 07:53

Alto número de quebra-molas em Cachoeirinha chama a atenção

Uma curiosidade tem chamado a atenção em Cachoeirinha: a quantidade de quebra-molas na cidade. Conforme a prefeitura, são 800 espalhados pelo território de 43 mil metros quadrados. Alguns moradores são a favor, pela redução de velocidade, e outros se preocupam com o impacto nos veículos.
Uma curiosidade tem chamado a atenção em Cachoeirinha: a quantidade de quebra-molas na cidade. Conforme a prefeitura, são 800 espalhados pelo território de 43 mil metros quadrados. Alguns moradores são a favor, pela redução de velocidade, e outros se preocupam com o impacto nos veículos.