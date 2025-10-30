Uma curiosidade tem chamado a atenção em Cachoeirinha: a quantidade de quebra-molas na cidade. Conforme a prefeitura, são 800 espalhados pelo território de 43 mil metros quadrados. Alguns moradores são a favor, pela redução de velocidade, e outros se preocupam com o impacto nos veículos.
289
1223911
2025-10-30 07:53:00
Mobilidade
Galeria de Vídeos
Compartilhar
Mobilidade- Publicada em 30 de Outubro de 2025 às 07:53
Alto número de quebra-molas em Cachoeirinha chama a atenção
Uma curiosidade tem chamado a atenção em Cachoeirinha: a quantidade de quebra-molas na cidade. Conforme a prefeitura, são 800 espalhados pelo território de 43 mil metros quadrados. Alguns moradores são a favor, pela redução de velocidade, e outros se preocupam com o impacto nos veículos.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login