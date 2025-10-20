Corrigir texto

- Publicada em 20 de Outubro de 2025 às 08:29

Minuto Varejo - Ep. 33: Epidemia de turnover e como reter as pessoas nas empresas

Um tema de primeira ordem está no videocast da coluna Minuto Varejo. A colunista Patrícia Comunello conversa com a consultora em gestão comportamental Angelita Garcia sobre a epidemia de turnover em segmentos de varejo, como o supermercadista, onde a profissional atua há décadas e conhece profundamente.
Angelita aponta as razões que levam as pessoas a não ficarem nas vagas e o que chama de postura "negacionista" de muitos dirigentes de redes. Para a consultora, a grande chave para explicar e também resolver a crise de recursos humanos é a cultura das empresas.