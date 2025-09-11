Festival de Folclore de Nova Prata: 20 mil pessoas e giro de R$ 6 milhões na economia

A 21ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata reuniu 20 mil pessoas, movimentou R$ 6 milhões na cidade, valorizando gastronomia e turismo, e encantou plateias com apresentações de encher os olhos e o coração, conquistando também os integrantes dos grupos estrangeiros com a hospitalidade. Confira no vídeo de Lívia Araújo para o Cidades!