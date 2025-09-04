Municípios gaúchos divulgam ações de turismo na Expointer

Na Expointer, em Esteio, o turismo também ganha espaço ao lado do agronegócio. Municípios como Morro Reuter, Viamão e Dom Pedrito utilizam a feira para apresentar seus roteiros, atrativos culturais e produtos locais. O objetivo é atrair visitantes, fortalecer negócios e consolidar o turismo como ferramenta de desenvolvimento regional.