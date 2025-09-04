Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Desenvolvimento

- Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 14:33

Municípios gaúchos divulgam ações de turismo na Expointer

Na Expointer, em Esteio, o turismo também ganha espaço ao lado do agronegócio. Municípios como Morro Reuter, Viamão e Dom Pedrito utilizam a feira para apresentar seus roteiros, atrativos culturais e produtos locais. O objetivo é atrair visitantes, fortalecer negócios e consolidar o turismo como ferramenta de desenvolvimento regional.
Na Expointer, em Esteio, o turismo também ganha espaço ao lado do agronegócio. Municípios como Morro Reuter, Viamão e Dom Pedrito utilizam a feira para apresentar seus roteiros, atrativos culturais e produtos locais. O objetivo é atrair visitantes, fortalecer negócios e consolidar o turismo como ferramenta de desenvolvimento regional.