- Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 14:22

Bagé aposta na preservação do patrimônio para impulsionar turismo

Iniciativa em Bagé valoriza o patrimônio arquitetônico e cultural da cidade como motor de desenvolvimento do turismo e da economia criativa. A cidade busca unir preservação, cultura e negócios a partir de seus espaços históricos. 
