Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Comércio

- Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 14:11

Circulu’s Lanches: de trailer universitário a tradição de Pelotas

Com quase 35 anos de história, o Circulu’s Lanches nasceu em um trailer ao lado da Ucpel e se tornou referência na gastronomia de Pelotas. A trajetória de João e Maria Medeiros, a criação do X-Bebum e a expansão para novas unidades mostram como o negócio familiar segue conectado à cidade. 
Com quase 35 anos de história, o Circulu’s Lanches nasceu em um trailer ao lado da Ucpel e se tornou referência na gastronomia de Pelotas. A trajetória de João e Maria Medeiros, a criação do X-Bebum e a expansão para novas unidades mostram como o negócio familiar segue conectado à cidade. 