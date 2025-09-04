Com quase 35 anos de história, o Circulu’s Lanches nasceu em um trailer ao lado da Ucpel e se tornou referência na gastronomia de Pelotas. A trajetória de João e Maria Medeiros, a criação do X-Bebum e a expansão para novas unidades mostram como o negócio familiar segue conectado à cidade.
Comércio
Comércio- Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 14:11
Circulu’s Lanches: de trailer universitário a tradição de Pelotas
