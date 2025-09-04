JC entrega prêmio O Futuro da Terra na Expointer 2025

Na noite de segunda-feira, 1° de setembro, o auditório da Casa da Farsul, na Expointer, recebeu a 29ª edição do prêmio O Futuro da Terra, promovido pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fapergs. A cerimônia reuniu autoridades, pesquisadores e representantes do setor agropecuário para reconhecer iniciativas que unem inovação tecnológica, desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental no campo.



Ao todo, 13 pessoas foram homenageadas em cinco categorias, destacando trajetórias que transformam o agro gaúcho e nacional em referência de competitividade e sustentabilidade.