Na primeira reportagem da série "Os centenários de Porto Alegre", o Jornal do Comércio entrevista Anton Karl Biedermann, senhor que conquistou um recorde olímpico na natação aos 100 anos de idade.
2025-08-12 12:31:47
Os Centenários de Porto Alegre
Galeria de Vídeos
Os Centenários de Porto Alegre- Publicada em 12 de Agosto de 2025 às 12:31
Ep. 01 - Os centenários de Porto Alegre, com Anton Karl Biedermann
