Vídeos JC

Os Centenários de Porto Alegre

- Publicada em 12 de Agosto de 2025 às 12:31

Ep. 01 - Os centenários de Porto Alegre, com Anton Karl Biedermann

Na primeira reportagem da série "Os centenários de Porto Alegre", o Jornal do Comércio entrevista Anton Karl Biedermann, senhor que conquistou um recorde olímpico na natação aos 100 anos de idade.
