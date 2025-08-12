Na segunda reportagem da série "Os centenários de Porto Alegre", o Jornal do Comércio entrevista Zildo De Marchi, um dos pioneiros do empreendedorismo gaúcho e figura conhecidíssima no mundo corporativo.
Os Centenários de Porto Alegre
Ep. 02 - Os centenários de Porto Alegre, com Zildo De Marchi
