Como está o Guaíba nesta segunda-feira, 23 de junho, em Porto Alegre

O Guaíba amanheceu próximo da cota de inundação nesta segunda-feira (23). A medição no Caís Mauá chegou a 2,73 metros ao longo da manhã - a cota de inundação é de 3 metros. Já na Usina do Gasômetro a altura chegou em 3,25 metros, 35 centímetros abaixo da cota de inundação. Além disso, é possível visualizar uma série de entulhos às margens do Guaíba, que estão impedindo o funcionamento do Catamarã no Pontal.