Pesquisa mapeia consumo dos gaúchos em 2025: como participar?

No episódio 20 do videocast do Minuto Varejo, a colunista Patrícia Comunello conversa com professores da Escola de Negócios da Pucrs sobre a pesquisa "Os Gaúchos e o consumo em 2025". Residentes no Rio Grande do Sul podem participar, respondendo ao formulário (acesse aqui).Os dados são sigilosos, além da identidade, e serão insumos decisivos para análises e a publicação do especial Dia do Comércio, que veicula em julho.Stefânia Almeida e Vinícius Sittoni Brasil explicam como é a pesquisa, que é uma parceria com o Jornal do Comércio. O levantamento vai traçar o comportamento e conhecer mais sobre as ideias dos consumidores em temas como inteligência artificial e produtos sustentáveis. As questões buscam apurar como e onde as pessoas compram - no físico ou digital ou nos dois e com que frequência -, número de vezes que vão às lojas e mais detalhes dessa rotina de consumo.