Gaúcha testa como mulheres aparecem em anúncios e impacto em vendas

Uma gaúcha está à frente de uma importante pesquisa aplicada pela principal entidade de publicidade norte-americana sobre um quesito que pode definir o nível de vendas de marcas de produtos e serviços, tanto de nomes que atuam no mercado dos Estados Unidos como em outros pontos do mundo, até mesmo no Brasil. A coluna Minuto Varejo conversou com Nadia Furini, que é filha do fundador da Churrascaria Barranco, Elson Furini, e diretora de marketing da Associação Nacional de Publicidade (Ana, na sigla em inglês), descreve como é o teste para avaliar como mulheres são retratadas na publicidade.