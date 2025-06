Como Nova York mudou os negócios de cinco empreendedoras do Rio Grande do Sul

Em novo episódio do videocast do Minuto Varejo, um bate-papo com cinco empreendedoras que contam como a imersão em Nova York mudou seus negócios. A colunista Patrícia Comunello conversa com Fabi Nunes (Brizza, um brechó de joias), Gisele Muths (Bella Fashion, moda), Janaína Mainardi (Casarão Verde, de vestuário), Karine Greibeler (Casa Hermosa, de mobiliário) e Mariana Milani (Devorada, trufas de chocolate).

As cinco empreendedoras aplicaram nas operações inovações e inspirações captadas durante a viagem, com a comitiva gaúcha, liderada pelo Sebrae-RS, na curadoria técnica, e com Fecomércio-RS, Federação Varejista do RS, CDL Porto Alegre e SindilojasPOA.