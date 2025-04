Café e experiência marcam chegada de cafeteria a Gramado

A coluna Minuto Varejo mostra que Quiero Café, rede fundada pelos sócios Luís Felipe Ferreira e Matheus Fell, desembarca com novidade no conceito da operação em Gramado, um dos maiores polos turísticos do Brasil e em uma esquina com mega visibilidade e localização. Outra novidade: será uma flagship, a popular loja conceito, com loja de itens exclusivos e uma máquina de torrefação e café como atração, para ter grão na hora para elaborara as bedidas.