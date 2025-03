Rodeio de caminhões reúne elite de motoristas em Canoas

O Rodeio de Caminhões, promovido pela Raízen, reúne em Canoas, nesta sexta-feira (21) e sábado, os melhores motoristas do transporte de combustíveis, açúcar e biomassa do Brasil. O evento ocorre na sede da Dinon Transportes e conta com 50 participantes, dos quais 10 serão classificados para a final no Nordeste. Em sua 14ª edição, o rodeio avalia segurança e eficiência na condução, sendo considerado o maior evento do tipo na América Latina. Para participar, os motoristas não podem ter cometido infrações no último ano. Entre os competidores, a curitibana Katiele Almeida celebrou a oportunidade de estrear na competição.