Minuto Varejo - Ep. 12 - Rede de postos SIM vai muito além de combustíveis | JCast

No episódio número 12 do videocast da coluna Minuto Varejo, Diego Argenta, superintendente do Grupo SIM, maior bandeira de postos de combustíveis independente do Brasil, fala dos desafios da operação. Argenta comanda o varejo dos postos, com lojas de conveniência e aposta em relacionamento com clientes.O bate-papo passou pelos diferentes e cada vez maiores negócios do grupo, com sede em Flores da Cunha, pequeno município da Serra Gaúcha, mas de onde o SIM saiu e cada vez ganha mais espaço, entre operações de derivados, distribuição, comércio, associação a gigantes como Petronas e ainda vinícola.