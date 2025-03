Jcast Minuto Varejo - 11: Transformações na loja e a força de marcas autorais no exterior

No episódio número 11, do videocast da coluna Minuto Varejo, a colunista Patrícia Comunello recebe Tatiane Alves, sócia proprietária da Compassing, com mais de 20 anos de atuação com design de varejo e estratégia e estudo de marcas para mercado, com foco em fazer consultoria e mentoria para empreendedores. Tatiane abordou as transformações no ponto físico e a força de marcas autorais no exterior. Muitos criadores de moda à decoração estão conquistando espaço internacional. A sócia da Compassing afirmou que as mudanças são permanentes, ainda mais sob impacto da tecnologia. "Quando a gente fala em tecnologia, é importante trazer para a loja física, sem ruído, para o consumidor entender que todo mundo de todas as idades vai frequentar esse espaço. É um equilíbrio entre a tecnologia e a experiência do olho no olho", defende Tatiane. Mas a designer e consultora adverte para um detalhe na implementação de mudanças nas lojas. "Não adianta querer fazer uma mega transformação antes de trabalhar, por exemplo, a equipe. Tem que fazer treinamento para que ela entenda os novos processos. Isso dá resultado", garante Tatiane.A sócia proprietária da Compassing também falou da loja Tela, que o Sebrae-RS vai abrir no Praia de Belas Shopping, e de projeto para intensificar a internacionalização de marcas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os episódios!Inscreva-se no canal: @JornaldoComercioRS Saiba mais em: https://www.jornaldocomercio.com.br Siga o JC no Instagram: https://www.instagram.com/jornaldocomercio/Seja um patrocinador do programahttps://www.jornaldocomercio.com/?utm_source=youtube&utm_medium=organic&utm_campaign=minuto_varejo&utm_term=11_tati_alves