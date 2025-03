Sistema Ocergs lança prêmio inédito de reconhecimento a cooperativas gaúchas

Buscando fortalecer o cooperativismo gaúcho, o Sistema Ocergs lançou, nesta quinta-feira (13), na Expodireto Cotrijal, o Prêmio SomosCoop Melhores do Ano RS, inspirado na iniciativa nacional do Sistema OCB. No Ano Internacional das Cooperativas, a ideia é reconhecer o impacto positivo do sistema cooperativo nas comunidades, destacando as boas práticas também aos cooperados. A ação é inédita no Rio Grande do Sul.