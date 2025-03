Turismo rural na Campanha precisa de maior profissionalização, defende Apatur

A região da Campanha tem um turismo rural autêntico e com grande potencial de crescimento. A Apatur defende que, para expandir as oportunidades e melhorar a experiência dos visitantes, é necessário investir na profissionalização do setor. A criação de cavalos crioulos, as vinícolas e as fazendas da região já oferecem experiências únicas, mas há espaço para ampliar e organizar ainda mais esse mercado.