Produção de calcário no RS movimenta 3,8 milhões de toneladas ao ano

A produção de calcário no Rio Grande do Sul tem impacto direto na economia e na agricultura. O setor gera 5,5 mil empregos diretos e indiretos e movimenta cerca de 3,8 milhões de toneladas por ano. Com 85% da produção concentrada em Caçapava do Sul, o insumo é essencial para corrigir a acidez do solo e aumentar a produtividade agrícola.