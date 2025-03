Eventos climáticos afetam produção de arroz no RS

A produção agrícola no Rio Grande do Sul enfrenta desafios cada vez maiores devido às mudanças climáticas. Na 35ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, especialistas debateram estratégias para lidar com a estiagem, o excesso de chuvas e a recuperação de áreas degradadas. A Embrapa alerta que eventos extremos serão mais frequentes, exigindo inovação e políticas públicas para mitigar os impactos.