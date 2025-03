Lojas Magnabosco: a fórmula da longevidade de uma loja de 110 anos

No episódio número 10 do videocast da coluna Minuto Varejo, a colunista Patrícia Comunello recebe Pedro Horn Sehbe, CEO da Lojas Magnabosco, uma das varejistas de moda mais tradicionais do Rio Grande do Sul, com 110 anos de história completados em 2024.Sehbe compartilha sua trajetória profissional, desde sua formação em Administração e Marketing na ESPM, passando por sua experiência internacional na França, até seu retorno ao Brasil para liderar a transformação da Magnabosco. Ele fala sobre os desafios de modernizar uma empresa centenária sem perder sua essência e tradição, destacando o papel da inovação e do reposicionamento estratégico no setor de moda.O episódio também aborda a adaptação do varejo às novas gerações, a evolução do comportamento do consumidor e o impacto das grandes marcas internacionais no Brasil. Pedro explica como a Magnabosco conseguiu se destacar ao oferecer uma experiência diferenciada de compra, equilibrando o conceito high-low, que combina produtos de alto valor agregado com itens acessíveis, e investindo em marcas de desejo como Dolce & Gabbana e Saint Laurent.Além disso, exploramos a importância da identidade regional no varejo e como a Magnabosco se tornou um ícone do comércio em Caxias do Sul, ocupando um espaço estratégico na cidade e se tornando referência para consumidores exigentes.Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os episódios!