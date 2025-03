Pós-NRF Fecomércio-RS direto para varejistas: de IA à loja física bem feita

O Minuto Varejo fez a cobertura do Pós-NRF da Fecomércio-RS, que destacou os temas que devem estar no foco dos varejistas: de IA à loja física bem feita. Informações destacaram o que foi mostrado na NRF 2025, em Nova York, que teve missão gaúcha, com Fecomércio-RS, Federação Varejista do RS, CDL Porto Alegre, SindilojasPOA e Sebrae-RS no grupo.