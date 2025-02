Cientistas que percorreram 27 mil km em volta da Antártica voltam a Rio Grande

Depois de 70 dias de pesquisa e 27 mil quilômetros percorridos, os cientistas da Expedição Internacional de Circum-navegação Costeira Antártica retornam à cidade de Rio Grande com dados importantes sobre os impactos das mudanças climáticas nas geleiras e no ecossistema antártico. A pesquisa contou com 57 cientistas de sete países diferentes, buscando compreender como essas transformações influenciam o clima global e eventos extremos no Brasil.