Minuto Varejo - Ep. 7 - Tela: A loja do Sebrae com inovação e sob medida para o pequeno varejo

O que faz o consumidor entrar no ponto físico e comprar? Que tecnologia é mais aderente ao produto e a relação que a marca quer estabelecer com o potencial cliente? E o pequeno varejo: como ele aplica tudo isso? No sétimo episódio do videocast do Minuto Varejo, Patricia Comunello conversa com Fabiano Zortéa e David Viegas, do Sebrae, sobre a nova loja que Porto Alegre vai conhecer e que é diferente de todas.

A Tela é um projeto do Sebrae-RS que vai ocupar espaço em um dos shopping centers mais conhecidos da Capital, o Praia de Belas Shopping. A Tela terá um conjunto de marcas, com seleção que passou por critérios de perfil de produto e para mercado a empreendedores que normalmente não conseguiriam estar em um grande shopping.



As inovações vão do mobiliário, uso de recursos tecnológicos à forma de atendimento e um provador que dê conta das demandas do cliente. Acompanhe no vídeo completo.