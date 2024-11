Iguatemi Porto Alegre se consolida como shopping de marcas de luxo

Em mais um episódio do videocast do Minuto Varejo, a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos, mostra como marcas de luxo ganham cada vez mais espaço no mix, novas estão chegando e como elas acabaram com o paradigma do gaúcho pão duro. Nailê também destaca que o complexo com mais de 40 anos é o segundo em desempenho do grupo Iguatemi e lidera vendas de muitas marcas.