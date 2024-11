Obras avançam no principal acesso à praia do Cassino

Tais Carolina/Especial, de Rio Grande

Os dias quentes se aproximam e, com isso, há previsão de aumento no fluxo da ERS-734. A rodovia, localizada em Rio Grande, no sul do estado, é uma das mais movimentadas no verão gaúcho, utilizada em grande parte por moradores e turistas que têm a Praia do Cassino como destino.Há menos de dois meses da estação mais calorosa do ano, a estrada segue em obras. A ERS-734 passa por um processo de duplicação que compreende 6,53 quilômetros de estrada, desde o trevo de acesso à cidade até o pórtico de entrada.