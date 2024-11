Minuto Varejo - Ep. 3 - Guto Rocha, VP de Vendas e Marketing na Pmweb | JCast

O novo episódio do videocast da coluna Minuto Varejo entra no ar com um craque gaúcho em melhorar a eficiência no ponto de venda, seja onde ele for, do físico ao digital. Guto Rocha, vice-presidente (VP) de vendas e marketing da Pmweb, empresa com sede no Rio Grande do Sul, falou com a colunista Patrícia Comunello.