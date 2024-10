Como é a exposição Heróis DC que está em cartaz no BarraShoppingSul

Uma exposição para adultos e crianças com itens raros de filmes e gibis do Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Coringa, Homem de Aço, Lanterna Verde, Shazam e The Flash. Essa é a proposta do Heróis DC, que começou no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, dia 30 de outubro. Em São Paulo, a atração levou 100 mil pessoas ao evento.