Minuto Varejo - Ep. 1 - Guga Schifino: Tecnologia e Redes Comandam o Ponto de venda | JCast

O Minuto Varejo agora tem seu videocast. O programa apresentado por Patrícia Comunello terá como convidados líderes, especialistas e empreendedores para discutir os principais desafios e oportunidades do mercado. Nosso objetivo? Ajudar você a entender as tendências e estratégias que estão moldando o futuro do comércio. No episódio de estreia, o entrevistado foi Gustavo Schifino, um dos maiores nomes do varejo brasileiro, com uma vasta experiência em transformação digital. As transformações do setor, o cenário do varejo na Ásia, diferenças geracionais e decisão de compra, o uso de IA nas operações comerciais, e as perspectivas para as lojas físicas foram alguns dos temas discutidos.