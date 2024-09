Confira o novo episódio do JCast

Neste episódio especial do JCast, gravado durante a Expointer, a jornalista Roberta Fofonka conduz uma conversa enriquecedora com Guilherme Abdala e Felipe Ribeiro, sócios da Evermonte e especialistas em recrutamento. Juntos, eles exploram as tendências do mercado de trabalho, o papel da inovação no recrutamento e as competências essenciais para se destacar em um cenário em constante transformação.