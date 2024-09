Minuto Cidadão - Episódio 1

Confira o primeiro episódio do Minuto Cidadão, série especial do Jornal do Comércio com a cobertura das Eleições 2024 no Rio Grande do Sul. Neste episódio, você vai descobrir o que pode e o que não pode levar no dia da votação. Fique por dentro das regras para garantir uma participação tranquila e sem imprevistos. O Jornal do Comércio segue trazendo, semanalmente, informações essenciais e conteúdos exclusivos sobre os principais acontecimentos do cenário eleitoral.