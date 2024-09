Padaria é novidade em shopping perto do Centro de Porto Alegre

Novidade no mundo das padarias de Porto Alegre. Uma nova operação acaba de desembarcar em dos shopping centers perto do Centro Histórico. O negócio é liderado por três mulheres e está fazendo o maior sucesso, ao dar conta de uma demanda da vizinhança do empreendimento. Claro, o pãozinho francês, o cacetinho dos gaúchos, lidera as vendas. No local, tem um espaço para ser o "pronto-socorro", para resolver necessidades mais rápidas, diz uma das sócias Luciana Ribeiro Pacheco. Confere no vídeo.