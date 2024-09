Juliana Brizola priorizará proteção contra cheias, educação e saúde em POA

Na segunda entrevista da série do Jornal do Comércio com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre, Juliana Brizola (PDT) defende que a cidade não sofre com falta de recursos, mas, sim, com falta de gestão. Juliana propõe priorizar saúde, educação e proteção contra cheias. Entre seus planos estão a expansão do ensino integral para 50% das matrículas da rede municipal e um mutirão para zerar as filas de consultas e exames na saúde. Ela também sugere parcerias estaduais e federais para obras de prevenção contra cheias e melhorias no saneamento básico da cidade.