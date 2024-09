Varejo apresenta seis temas para candidatos a prefeito em Porto Alegre

coluna Minuto Varejo acompanhou evento que marcou a entrega de um acompanhou evento que marcou a entrega de um guia com seis temas prioritários para os segmentos de varejo de Porto Alegre . O conteúdo chegou às mãos de cinco candidatos à prefeitura da Capital. Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-POA), SindilojasPOA, Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA) e Sindicato de Alimentação e Hospedagem (Sindha) liberam a iniciativa.

No guia, estão desde o Centro Histórico esvaziado, o que só piorou no pós-cheias e afeta o comércio, à segurança, melhor infraestrutura da cidade e construção de um centro de eventos, à desburocratização e incentivos fiscais e às medidas no meio ambiente. Esse elenco de temas foi apresentado na terça-feira (3) aos candidatos em evento no Palácio do Comércio.