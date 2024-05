JC Te Lembra: resumo das notícias da semana

Termine a semana bem informado com o JC Te Lembra, resumo dos principais destaques do noticiário. Chuva histórica no Rio Grande do Sul, anúncio de investimentos da CMPC, 30 anos sem Ayrton Senna e retirada da pauta do ICMS da Assembleia foram os assuntos que dominaram o noticiário. Acesse o conteúdo completo.