Confira destaques da 26ª edição do Marcas de Quem Decide

O Teatro do Sesi, em Porto Alegre, sediou, na manhã desta terça-feira (12), a divulgação da 26ª edição do Marcas de Quem Decide. A pesquisa do Jornal do Comércio é a única que mede, simultaneamente, a lembrança e a preferência das lideranças no Rio Grande do Sul em relação a empresas, serviços, entidades e destinos turísticos. Confira a cobertura completa.