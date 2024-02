Camisas da NBA mais vendidas no Brasil

Maria Welter

A NBA, maior liga de basquete do mundo, tem conquistado cada vez mais fãs no Brasil. A paixão pelo esporte se estende para o lifestyle dos amantes de basquete e os produtos queridinhos do público brasileiro são as tradicionais jerseys, que são as camisas usadas pelos jogadores, sendo que a de LeBron James, ala do Los Angeles Lakers, lidera absoluta na lista de mais vendidas no País. Leia a matéria completa.